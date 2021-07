Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a réuni la cellule de crise ce jeudi à 12h afin de faire le point sur les actions en cours et à envisager dans les prochaines heures

Après avoir, dans l’urgence, trouvé des solutions pour permettre aux habitants des rues Piret-Pauchet et Adolphe Bastin d’accéder à des douches dans des infrastructures communales au vu des dégâts subis et particulièrement concentrés dans ce quartier densément peuplé, une solution plus pratique sera mise en place dès ce vendredi courant de journée avec le soutien logistique de la Défense nationale via la mise à disposition d’un container équipé de type « douches de campagne ». "Ce container sera installé dans la cour du magasin Sevimler Market, en concertation avec le gestionnaire dudit magasin. Cette solution permettra dans les prochains jours aux habitants privés d’eau chaude dans leur habitation d’accéder à des douches sans devoir quitter leur quartier. Ce container sanitaire sera a priori accessible jusqu’au 10 août."

Une salle du site du Centre Culturel – Abattoirs de Bomel sera aussi mise à disposition du quartier dès lundi durant quelques heures en journée, afin de permettre aux sinistrés de s’y poser, se nourrir, dès lors que beaucoup n’ont plus de cuisine fonctionnelle, et se faire accompagner.

Une vingtaine de personnes est toujours prise en charge et relogée par la cellule de crise – volet social, au vu de la situation d’inhabilité temporaire de leur logement. Tous les moyens sont déployés sur le terrain pour accélérer le retour vers un état de salubrité de leur habitation et leur permettre de regagner celle-ci dans les meilleurs délais.

"Un appel à la vigilance est lancé : il semblerait que des démarcheurs circulent dans les rues sinistrées. La Ville et la Police de Namur invitent dès lors les habitants à la plus grande vigilance face à ces démarcheurs et à contacter leur compagnie d’assurance avant de confier toute intervention rémunérée à un tiers, afin de s’assurer que ces dépenses seront éligibles pour une prise en charge par leur contrat d’assurance. La Police peut également être prévenue via le 112 en cas de démarchage suspect."

La demande reste forte pour la mise à disposition de containers durant ce week-end, notamment de la part d’habitants n’ayant pas, pour des raisons professionnelles, eu la possibilité d’effectuer l’évacuation de leurs biens durant la semaine. La cellule de crise a dès lors décidé ce jeudi de maintenir la mise à disposition de containers jusque dimanche inclus. A partir de lundi toutefois, la Ville de Namur suspendra ce service qui avait été mis en place dans l’urgence. Les personnes sinistrées ayant encore besoin d’évacuer des déchets suite aux inondations devront, à partir de lundi, faire appel à leur compagnie d’assurance prioritairement. Elles pourront également, si besoin, contacter la Ressourcerie namuroise (081/260 400) et le service Propreté publique (proprete.publique@ville.namur.be / 0800 99 899) qui feront le maximum pour répondre aux demandes de collecte à domicile, en fonction des effectifs et moyens disponibles.