Après les coulées de boue et les inondations qui ont touché différents quartiers namurois comme jamais auparavant, le PTB namurois demande une convocation d’un conseil communal spécifiquement dédié à cette problématique.

Pour le PTB il faut que le Collège élabore au plus vite un plan inondations pour la Ville. Pour Thierry Warmoes, " Il ne doit pas s’agir seulement d’un plan pour parer aux urgences quand il est déjà trop tard, il faut également et surtout faire la liste de toutes les actions à entreprendre pour éviter que cela ne se reproduise. Car quand on parle aux gens, on comprend que tout ça n 'est pas le fruit du hasard : ruisseaux canalisés dans un pertuis trop étroit, avaloirs bouchés, égouts mal dimensionnés, bassins d'orage non entretenus ou carrément supprimés, bois transformés en terrains vagues, lotissements partout…"

Le PTB, souhaite donc en parler au conseil communal. verts à faire toute la lumière sur les causes des récentes inondations. Il n’y a donc aucune raison que ce ne soit pas aussi le cas au niveau communal. " J’avais déjà interpellé le Collège suite aux inondations de début juin lors du dernier conseil communal", explique Thierry Warmoes. "Sans savoir la catastrophe qui nous attendait, j’avais déjà prévenu que le changement climatique allait amener de plus en plus d’événements climatiques extrêmes. Si la réponse de l’échevin Gennart allait dans le même sens, à part une étude sur l’état du réseau d’égoutage, aucune action n’a été annoncée. C’est totalement insuffisant et je suis convaincu que la Ville peut faire plus que ce qu’elle veut bien admettre pour y faire face."