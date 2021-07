Dès le 15 juillet et les prémices de la crue, la phase d’alerte au niveau communal a été déclenchée. Elle s’est traduite par un rappel des ouvriers communaux, du personnel communal, du plan de cohésion sociale, des équipes du CPAS et de la zone de secours Val de Sambre en vue de venir en aide à la population inondée, en collaboration permanente avec les cellules de crise provinciales et fédérales. Au lendemain du sinistre et dès la décrue, les ouvriers communaux ont procédé au nettoyage, au déblaiement et à l’évacuation des gros déchets de toutes les rues inondées. Ils ont également assuré l’hydrocurage des avaloirs bouchés par les détritus générés par l’inondation. Le balayage et le nettoyage des rues se sont poursuivis pendant plusieurs jours, notamment avec un apport en main d'oeuvre des communes de Rumes et de Seneffe. Suite à une alerte de la SWDE, une distribution d’eau potable a été organisée en urgence pour les habitants des quartiers dans lesquels l’eau courante s’est avérée momentanément impropre à la consommation. Dès le lundi 19 juillet, l’administration communale a mis à disposition des riverains des containers dans les 12 rues répertoriées comme sinistrées afin de permettre aux citoyens d’évacuer les dégâts mobiliers générés par la crue. Deux containers supplémentaires ont été proposés par la société Carmeuse.

Les services communaux ont procédé à un recensement des rues impactées dans l’optique de l’introduction d’un dossier de reconnaissance comme calamité publique auprès du gouvernement wallon via la plateforme des pouvoirs locaux. Dans la foulée, et suite à la réception d’une circulaire du ministre wallon de la ville et des pouvoirs locaux, le Collège communal a décidé d’avoir recours à un emprunt auprès de la Wallonie afin de pouvoir octroyer une avance de trésorerie de 2500€ aux ménages qui le souhaitent. Un accompagnement téléphonique permanent a été apporté à la population, notamment par les services du plan de cohésion sociale et du CPAS mais aussi par la cellule « transition et prospective » communale.

Par ailleurs, différents appels à la solidarité ont été organisés afin de récolter des dons pour les familles dans le besoin. Les équipes du CPAS et du PCS ont conjointement collecté, trié et distribué les dons aux familles dans le besoin. Afin de venir en aide à l’école Saint-François d’Auvelais, lourdement touchée, le Collège communal a souhaité lancer un appel à la solidarité auprès de toutes les écoles de l’entité afin de récolter du matériel didactique et de leur permettre d’organiser une rentrée scolaire convenable. Plusieurs informations et conseils pratiques, notamment au niveau de la sécurité et de la gestion des résidus ont été diffusés sur les supports digitaux de la ville. Des toutes-boîtes ont également été déposés aux familles sinistrées. Enfin, à partir de la première semaine d’août, les équipes du plan de cohésion sociale retourneront une nouvelle fois sur le terrain afin de recueillir un maximum de données précises dans le but de consolider le dossier de reconnaissance au fonds des calamités publiques.