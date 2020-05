Le chef de la zone de police Namur Capitale Maxime Prévot a demandé des opérations supplémentaires pour lutter contre les bagarres et trafics dans le quartier

Le conseil de police précédait le conseil communal de Namur ce lundi soir. Il a démarré par une question du conseiller Défi Loïc Demarteau au regard de la délocalisation de la police du chemin de fer alors que la gare de Namur est la plus fréquentée de Wallonie.

"Il y a de nombreux mois, je m'étais ému de cette situation et j'avais écrit mon inquiétude au gouvernement fédéral. D'autant que notre chef de corps se montrait lui aussi assez circonspect devant cette décision de réaffectation des policiers fédéraux. La réponse sur papier se voulait rassurante. Elle disait que ce n'est pas parce que le poste mère serait différent qu'il y aura moins d'attention pour la sécurité au sein de la gare", répond le chef de la zone Namur Capitale Maxime Prévot

Il s'est dit lui aussi non seulement préoccupé par la sécurité dans la gare, mais par l'insécurité autour de la gare. "Je suis irrité par les faits de violence qui ont tendance à s’accroître ces dernières semaines. Le nombre de bagarres est plus important autour de la gare et cela s'étend sur la rue Rogier, la rue Godefroid, le square Léopold... J'ai demandé à la police, aujourd'hui encore, un renforcement des actions, et pas seulement de la visibilité, tant du côté de Bomel que de la place de la station. Certaines bandes commencent à être de plus en plus violences, des trafics de stupéfiants s'y passent sans vergogne en journée. Ça ne me plaît pas et ça ne plaît pas aux Namurois", a-t-il insisté.

Le bourgmestre de Namur a donc donné des consignes claires à l'attention des services de police: il faut mettre le holà. "Le quartier de la gare est une des principales portes d'accès pour les Namurois, les travailleurs, les touristes. Il n'est pas normal qu'il devienne anxiogène. Je ne peux le tolérer", a-t-il conclu..