L’Institut de la Providence accueille cette année scolaire 1241 élèves au secondaire et inaugure le premier Centre de Ludopédagogie des Talents (CLDT) dans une école secondaire en Communauté française de Belgique.

Dès la rentrée, ce centre sera utilisé pour offrir aux nouveaux élèves un atelier de gestion de leurs émotions de retour à l’école. Mené dans le cadre des journées d’accueil des nouveaux élèves de première année organisés ces jeudi 3 et vendredi 4 septembre de 8h30 à 14h45, cet atelier poursuivra trois objectifs principaux : permettre aux élèves de déposer leurs éventuelles craintes concernant le retour à l’école, l’entrée en secondaire et la découverte d’un nouvel environnement ; amener les élèves à faire connaissance entre eux et participer ainsi au développement de la cohésion de classe et stimuler la créativité

Le directeur Olaf Mertens explique : "S’inscrivant dans le cadre du 3ème objectif du plan de pilotage de l'école, ce projet désire également rencontrer les grands défis qui s’annoncent à nouspour cette année scolaire si particulière par rapport aux mesures sanitaires imposées par le Covid et faisant suite à une longue période inédite de confinement. Ces défis désirent notamment (re)créer le lien social entre les élèves et (re)créer un cadre bienveillant, un climat propice à la reprise des apprentissages dans des conditions optimales de fonctionnement."

Il poursuit : "Un Centre Ludopédagogique Des Talents (CLDT) est un espace accessible regroupant à la fois du matériel d’apprentissage, des outils métacognitifs (estime de soi, coaching, motivation, orientation) ainsi que des jeux éducatifs et de société. Classé selon la grille des intelligences multiples, les ress ources sont sélectionnées avec soin afin de prendre en compte le public, les problématiques de l’établissement scolaire et les référentiels de compétences. Un choix qui demande à la fois un regard d’enseignant, de pédagogue et de ludopédagogue.Une expertise multiple qui permet de proposer des parcours d’apprentissage ludiques, intégrant les différents types de ressources et aidant les enfants à développer une compétence définie. Dans l’enseignement secondaire, on rencontre des adolescents en panne de motivation, avec une estime de soi négative ou en plein questionnement sur leur avenir. Le CLDT proposons un matériel issu du coaching, pour aider ces jeunes à se reconstruire. Dans les CLDT, on retrouve des jeux de société, des jeux éducatifs, des jeux pédagogiques et du matériel de coaching."