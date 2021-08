L’Institut Technique Horticole de Gembloux, qui organise déjà une 7 P. complémentaire en mécanique horticole, ouvrira (sous réserve d'un nombre d'élèves suffisant) dès septembre 2021 une cinquième année, en alternance, « Mécanicien/ne pour matériel des parcs, jardins et espaces verts ». Et en 2022-2023, ce sera au tour de la sixième d’ouvrir.

L'école indique : "Être Mécanicien/ne horticole consiste à procéder à la mise en service, à l’entretien courant, à la réparation d’une grande diversité de machines et outillages horticoles, à moteur essence, diesel ou électrique tels que tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haies, broyeur, souffleur, scarificateur, pompe, motopompe, pulvérisateur, nettoyeurs à haute pression, groupes électrogènes… Pour identifier les causes de mauvais fonctionnement de la machine, il devra être capable d’observer l’état des pièces, leur usure, leur déformation. Ensuite, il devra pouvoir procéder à leur rénovation ou à leur échange. Il aura à réaliser les vidanges, les graissages nécessaires, le contrôle et le réglage des mécanismes. Le travail de réparation terminé, il devra fournir les éléments nécessaires à la facturation et classer les fiches d’entretien du matériel. Et cela dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène et d’environnement qu’il travaille en atelier, sur site ou chez le client. Il aura également à proposer de nouveaux matériels, des équipements, des accessoires à la clientèle."

Le matériel de plus en plus perfectionné impose au mécanicien horticole de posséder des compétences en électronique, électricité, hydraulique, pneumatique et informatique. Il lui sera indispensable de se tenir au courant des évolutions technologiques dans le domaine. Il exercera son activité dans des entreprises horticoles, des entreprises de distribution, de réparation, de fabrication de matériels horticoles. Polyvalent et autonome, il devra pouvoir s’adapter aux besoins variés d’une clientèle de particuliers, de professionnels et de collectivités locales ainsi qu’au rythme spécifique d’une activité étroitement liée aux conditions climatiques. Sortir des salles de classe et se confronter aux réalités du terrain, c’est une façon d’être plus proche de son futur métier !

Cette formation s’adresse aussi bien aux mineurs âgés, au moment de l’inscription, de 15 ans accomplis et ayant terminé le 1er degré de l'enseignement secondaire, de 16 ans accomplis, ainsi qu’aux majeurs de 18 à 25 ans qui auront l’obligation d'être sous un contrat d'alternance dès le début de la rentrée scolaire. Contrairement au plein exercice, les inscriptions peuvent être reçues toute l’année. La formation générale se compose d’une partie commune à toutes les options et d’une partie propre à l’option « mécanicien/ne pour matériel des parcs, jardins et espaces verts » (http://www.ithgembloux.be/grilles-horaires/cefa). Aussi bien en 5e qu’en 6e CEFA, la formation commune est composée de : 3 périodes de cours de Français, 1 période de cours de Géographie, 1 période de cours d’Histoire, 2 périodes de formation sociale et économique. Pour la formation optionnelle, on distingue une partie pratique composée de 3 périodes de travaux pratiques « Maintenance/Dépannage » et une partie technique composée de : 1 période de cours « Électricité, électronique et schémas appliqués », 2 périodes de cours de « Mécanique et lecture de plans », 2 périodes de cours de « Technologie et législation ». Les 15 périodes de cours obligatoires (formations générale et optionnelle) se déroulent sur deux jours à l’Institut Technique Horticole de Gembloux. Le contrat se déroule en entreprise 24 heures maximum par semaine et est rémunéré. Le salaire de l’élève varie entre 276,37€ et 520,23€ par mois en fonction de nombreux critères, dont l’âge et, l’avancement de la formation et l’acquisition des compétences de l’élève. Les allocations familiales sont accordées aux jeunes de moins de 18 ans sous contrat de travail. Après 18 ans, depuis le 1er septembre 2018, le revenu maximum autorisé pour bénéficier des allocations familiales est passé à 551,89€ bruts mensuels.

Institut Technique Horticole de Gembloux Rue Entrée Jacques, 31A – 5030 Gembloux Tél. : 081-625.390 – Fax : 081-625.399 E-mail : ithgembloux@gmail.com Internet : www.ith-gembloux.be