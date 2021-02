Les esprits se sont échauffés dans un fast-food de Gembloux le 9 juillet 2018. C’est avec désarroi et colère que Michaël (prénom d’emprunt), a constaté que le serveur du drive-in s’était trompé dans la boisson servie à sa compagne. Des insultes racistes auraient fusé. Ce que confirment le serveur, victime, et le patron de celui-ci. « Ils mentent tous les deux », affirme celui qui est prévenu d’insultes à caractère raciste dans un lieu public et d’incitation à la haine. Le parquet de Namur requiert une peine de 8 mois de prison et 200 euros d’amende à son encontre et souligne son absence de prise de conscience de l’inadéquation de son comportement. Le prévenu réplique : « Je m’en voudrais vraiment si j’avais tenu des propos racistes. Je trouve cela dommage de s’embrouiller ainsi pour une boisson. »

Jugement le 15 mars.