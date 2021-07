A Namur, seuls des dégâts matériels sont à déplorer, pas de pertes humaines. "La Ville de Namur a conservé ses services et sa cellule communale de crise en alerte toute la nuit. Celle-ci s’est réunie tôt ce matin pour refaire une analyse de la situation. La zone Nage a opéré plus de 1000 interventions durant les dernières 48h dont 80 particulièrement urgentes. L’accroissement du niveau de la Meuse et de la Sambre a finalement été moindre que ce qui fut craint. Actuellement la décrue semble s’enclencher progressivement.", indique le service communication.

Quelques personnes ont été relogées par le dispositif d’urgence sociale (DUS). Le centre d’accueil temporairement ouvert à Bouge a pu être fermé ce matin. Le DUS reste joignable au besoin au 0800/12.420.

Les routes dont l’accès fut barré hier en raison des inondations et des risques y liés, ont fait l’objet d’un screening ce matin par la police. La plupart ont pu être rouvertes. Restent cependant fermés à ce stade les tronçons suivants : la Chaussée de Dinant près du magasin Carrefour de Wépion, la rue Armand de Wasseige à Wépion , la rue du Rivage à Dave et l'avenue de la Pairelle à La Plante.

Les services techniques vont à présent s’atteler, en soutien aux pompiers, à nettoyer et dégager les voiries et habitations : nettoyage, pompage,…La solidarité est plus que jamais à l’ordre du jour : les personnes désireuses de faire des dons de vêtements, couvertures et chaussures (pas de nourriture svp) sont invitées à se rendre au CPAS de Namur (rue de Dave 165 à Jambes) pour y déposer ces dons dès ce vendredi 10h30 jusque 16h00. Si vous êtes dans le besoin et souhaitez bénéficier de ces dons, merci de vous manifester à partir de 12:00 auprès du CPAS également, à la même adresse ou par téléphone au 081/337.302 (uniquement ce vendredi, jusque 16h). La gestion de ces dons se fera en collaboration avec la Croix-Rouge.

La Brocante de Jambes sera maintenue ce dimanche sauf dans sa section entre le pont de Jambes et l’Elysette.

Afin d’aider les sinistrés, outre les opérations de pompage, des containers vont être placés par la Ville à proximité des endroits les plus impactés afin que les déchets dus aux inondations puissent y être placés sans encombre. Ces containers seront disposés dès cet après-midi aux endroits suivants : au pied du magasin Carrefour de Wépion, chaussée de Dinant à proximité du croisement avec la rue Marcel Lecomte ; près du parc de La Plante, à proximité de l’auberge de jeunesse, rue de Jambes à Dave, au carrefour de la rue de Longeau (en face du Restaurant le 54)

Les plaisanciers devront s’armer d’un peu de patience avant de regagner leur bateau. Le débit reste important. Il conviendra d’attendre que les quais soient libérés de toute inondation et que le débit s’atténue avant de les autoriser à regagner leur bateau.

Pour toute question relative au sinistre, assurances, démarches administratives, etc. n’hésitez pas à contacter le call center fédéral au 1771.