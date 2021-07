Un homme de 50 ans, père de trois enfants, est décédé ce jeudi en début d'après-midi, au Parc de Roly à Philippeville, indique le bourgmestre de Philippeville André De Martin confirmant une information de Sudpresse. L'homme tentait de retirer des branches d'un ruisseau qui obstruaient une canalisation lorsque le drame s'est produit. « J'étais dans d'autres villages où des maisons étaient inondées lorsque j'ai été prévenu par la police. Cet homme avait déjà plusieurs fois été président de ce parc résidentiel. Cette canalisation faisait entre 80cm et 1m de diamètre. Il y a-t-il eu plus de débit lorsqu'il a retiré les branches ? C'est en tout cas une certitude, il a été emporté dans cette canalisation qui passait sous la route et a été retrouvé de l'autre côté, une quinzaine de mètres plus loin, sans vie », précise le bourgmestre.