Le gouverneur de la province de Namur Denis Mathen a pris hier un arrêté de police interdisant les événements jusqu'au 31 août. il revient sur le contexte de cette décision."Pour les bourgmestres, la question de l’organisation d’événements plus modestes mais bien plus nombreux que les grands festivals se pose dès aujourd’hui. Ils doivent se prononcer sur des demandes d’autorisation, avec des délais à respecter et envisager, comme il est de mise habituellement et si celui-ci s’avère nécessaire, un dispositif préventif de sécurité mobilisant les forces de police ou du personnel médical. Les bourgmestres de la province m’ont donc demandé de prendre une décision pour leur permettre de mieux envisager de manière coordonnée les mois à venir et de répondre aux organisateurs. En effet, pour ceux-ci aussi, une décision claire était nécessaire car un événement se prépare des semaines à l’avance."

La décision a été prise hier. " C’est donc en concertation avec tous les bourgmestres de la province de Namur que j’ai décidé de prendre un arrêté de police qui interdit tous les événements publics de nature festive, culturelle, folklorique, récréative, touristique, commerciale et sportive se déroulant en plein air ou en tout ou partie dans un espace intérieur. Cette interdiction est valable jusqu’au 31 août. Si cet arrêté pourrait bien évidemment évoluer en fonction des décisions fédérales, il permet d’ores et déjà à chacun, organisateurs, autorités communales et services de secours de mieux anticiper les prochains mois. Il laisse enfin aux bourgmestres la possibilité d’accorder certaines dérogations, par exemple pour des commémorations sans public ou des événements de « petite taille », moyennant différentes mesures complémentaires, qui permettraient notamment de garantir la distanciation sociale et la sécurité, dans le respect toujours des normes fédérales."