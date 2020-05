Le fédéral souhaite rester maître des décisions en la matière

Le pouvoir fédéral a décidé il y a quelques jours de prolonger jusqu’au 30 juin 2020 l’interdiction de tous les événements publics de nature festive, culturelle, folklorique, récréative, touristique, commerciale et sportive se déroulant en plein air ou en tout ou partie dans un espace intérieur.

Au niveau de la Province de Namur, le Gouverneur Denis Mathen avait pris ce 12 mai un arrêté de police interdisant jusqu’au 31 août 2020 tous les événements publics (quelle qu’en soit la taille) sauf dérogation communale (sous certaines conditions). Dans la foulée de la décision récente du fédéral et afin de ne pas créer de confusion, le Gouverneur a décidé ce 15 mai de retirer son arrêté de police du 12 mai, pris en concertation avec les bourgmestres. Selon nos confrères de L'Avenir, c'est le Ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, qui a demandé cette annulation afin que le Fédéral reste maître du jeu et demeure la seule autorité à donner des instruction par rapport à cette situation. Les petits événements ne seront donc pas forcément autorisés, ils restent à ce stade interdits, par le Fédéral donc, jusqu'au 30 juin.

Une situation pour le moins particulière. La commune d'Yvoir, à titre d'exemple, explique son point de vue : "Nous attendons donc actuellement des précisions des autorités supérieures quant aux modalités qui seront d’application pour ces événements (« petits » et « moyens ») en juillet et août. Le Bourgmestre tient cependant d’ores et déjà à préciser qu’il proposera au Collège communal, lors de l’examen des demandes d’autorisations d’événements planifiés en juillet ou en août, de traiter celles-ci -jusqu’à plus ample information- en suivant les lignes directrices qui avaient été définies par l’arrêté du 12 mai du Gouverneur de la Province de Namur."