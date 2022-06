Le 30 octobre 2020, trois dames ont été invectivées par un homme sous l’influence de la boisson alors qu’elles faisaient du shopping, rue de Fer à Namur. "On était en pleine période de pandémie. Il leur reprochait d’avoir donné de l’argent à un faux sdf et a craché en leur direction", indiquait le parquet de Namur le 6 mai dernier.

Les deux policiers de la zone de Namur intervenus sur place ont eu toutes les peines du monde à mener à bien le contrôle de police. "Il se tapait la tête partout. Il a détruit le rétroviseur du véhicule de police avec sa tête. Dans le combi, il essayait encore de se taper la tête contre les parois et, en cellule, il la tapait au sol", précisait la partie civile qui demande 500€ de dommage moral pour chacun des deux policiers. Dans l’intervention, une inspectrice a par ailleurs été blessée.

L’auteur n’a pas contesté la rébellion mais estimait avoir des circonstances atténuantes. "Les policiers m’ont demandé de me coucher au sol pour me fouiller. Je n’avais jamais vu ça. Je me suis retourné contre la vitrine d’un commerce et j’ai écarté les bras. C’est là qu’on m’a fait une balayette et que je me suis retrouvé au sol. Là, oui, je me suis énervé." Son avocate plaidait la suspension probatoire. Le prévenu a été condamné ce vendredi à une peine de 6 mois de prison assortie d'un sursis probatoire de 3 ans.