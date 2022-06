Le procès de Bernard Marchal, qui doit répondre du meurtre de son frère Jean-Luc commis à Bois-de-Villers le 30 octobre 2019, s'est poursuivi lundi après-midi devant la cour d'assises de Namur.

Questionné au sujet des faits par le président Warnon, Bernard Marchal le répète : « Je ne les conteste pas, je n’ai jamais voulu tuer mon frère. » L’accusé explique que ce jour-là, lui, son frère Jean-Luc et leurs deux compagnes, Muriel et Christelle, étaient présents dans la maison familiale pour la vente du tracteur du père Marchal, décédé durant l’été. Ils avaient chacun bu plusieurs demi-litres de Jupiler en canette. Le ton est monté entre les deux belles-sœurs. « Christelle a dit à Jean-Luc et Muriel que j’avais couché avec Muriel, la compagne de mon frère, une quinzaine d’années plus tôt. C’était vrai mais j’ai dit le contraire à mon frère. Ensuite, Muriel a dit que Christelle lui avait volé son sac. » Bernard Marchal monte alors à l’étage avec Christelle. Jean-Luc gravit alors les escaliers en criant, demandant la restitution du sac et annonçant qu’il va leur « casser la gueule ». « Je n’avais jamais vu Jean-Luc comme cela. J’étais déjà blessé à un bras et donc diminué, j’ai pris peur. »

Alors que le huissier d’audience lui montre l’arme du crime, Bernard Marchal pleure. « Je lui ai dit de foutre le camp en lui montrant le couteau. J’aurais été incapable de viser. J’ai déduit que je l’avais touché au cou en voyant le sang couler, j’étais tétanisé. Il a descendu les escaliers et est tombé. Je suis alors descendu pour appeler les secours avec Muriel. Je ne le voyais plus bouger.»

Bernard Marchal et sa compagne ont alors quitté les lieux. Marchal s’est présenté chez son ex-compagne pour qu’elle le cache. Il a appelé sa fille et un ami, avant d’aller manger un steak au restaurant à Profondeville. « En sortant de là, je voulais rentrer chez moi et me rendre. Nous avons croisé la police sur la route et nous avons été interpellés. » L’accusé reprend : « J’ai détruit la famille, j’ai détruit tout le monde à cause de l’alcool. Je m’en excuse. C’est un très grand gâchis, ma vie est foutue. »