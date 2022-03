Interruption du trafic ferroviaire entre Namur et Ciney après un accident de personne Namur Belga © FLEMAL JEAN-LUC

La circulation des trains était à l'arrêt entre Namur et Ciney après qu'un train en provenance de cette dernière localité a heurté une personne entre Dave et Jambes dimanche vers 17h45, a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. La personne est décédée sur les lieux. Un service de bus a été mis en oeuvre entre Namur et Ciney. Les perturbations devraient se prolonger jusque dans la soirée, a précisé Infrabel.