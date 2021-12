Intervention délicate pour les secours au Fondry des Chiens à Nismes Namur S.M Une touriste néerlandophone a chuté et s'est probablement fracturé la cheville. © Dinaphi

Les secours de la zone Dinaphi ont eu une intervention délicate à gérer, ce jeudi après-midi, sur le site du Fondry des Chiens à Nismes (Viroinval). Une touriste néerlandophone a chuté et s'est probablement fracturé la cheville. Les pompiers ont dû se rendre sur place avec un 4X4 pour l'évacuer mais l'accès au lieu était difficile : 800m à parcours sur un terrain boueux. Ils y sont néanmoins parvenus et on pu emmener la blessée vers l'hôpital de Chimay.