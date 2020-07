Le cœur du festival battra dans la cour de l’Athénée pour se retrouver, boire un verre, écouter des concerts, flâner à la librairie éphémère...

On l'avait déjà écrit: l’intime festival créée il y a 8 ans avec cet amoureux de la littérature qu'est Benoît Poelvoorde vous donne rendez-vous du 28 au 30 août, mais dans le cadre particulier de trois églises du centre-ville de Namur : la cathédrale Saint-Aubain, l’église Saint-Loup et l’église des Rédemptoristes.

"Vastes et aérées, elles seront notre écrin le temps de cette huitième édition dans une jauge respectant les impératifs sanitaires. Les auteur.e.s invité.e.s et les textes choisis pour les grandes lectures racontent les vies ordinaires, interrogent nos liens visibles et invisibles avec la nature et les animaux, donnent voix à la jeunesse. Il s’en dégage de la force, de l’humour et de la délicatesse", annonce le festival.

"Nous avons adapté la programmation, les rythmes et les formats aux espaces, nous concentrant sur la littérature, le théâtre et la musique: les grandes lectures se déroulent exclusivement dans la cathédrale Saint-Aubain; les rencontres littéraires ont pris la forme de petites lectures, un entretien avec les auteur.e.s suit chaque lecture; chaque événement demande un ticket pour s’assurer d’avoir une place dans le confort et en toute sécurité", explique la directrice du festival Chloé Colpé qui planche encore sur les derniers noms, ce qui explique quelques blancs dans le programme.

Le vendredi 28/8, le festival s'ouvre sur une lecture d'Anne Pauly. Le casting du lecteur ou de la lectrice est encore en cours. La romancière a été récompensée pour son premier ouvrage (Avant que j’oublie) par le prestigieux Prix du Livre Inter, le Prix Summer et celui de la Fondation La Poste.

© Intime Festival



La plupart des événements se déroulent le samedi à la cathédrale Saint-Aubain, à l’église Saint-Loup ou à l’église des Rédemptoristes, moins connue, située rue Godefroid. Le cœur du festival battra dans la cour de l’Athénée, jouxtant l’église Saint-Loup, pour se retrouver, boire un verre, écouter des concerts, flâner à la librairie éphémère, récupérer ses tickets…

© Intime Festival (programme du samedi 29/8)



© Intime Festival (programme du samedi 29/8)



Le festival se clôturera le dimanche par une grande lecture: Croire aux fauves de Nastassja Martin lu par la comédienne belge Anne-Cécile Vandalem. Outre les petites et grandes lectures ainsi que les rencontres avec les auteurs, le festival propose du théâtre déambulatoire avec Nicolas Buysse et un uoncert avec Fabrizio Cassol, Tcha Limberger et Philippe Thuriot.

© Intime Festival (programme du dimanche 30/8)



© Intime Festival (programme du dimanche 30/8)



Tarifs: 15 euros pour les grandes lectures, le spectacle déambulatoire et le concert; 6 euros pour toutes les autres activités. Gratuit pour les concerts du soir dans la cour de l’Athénée.

Programme complet, infos pratiques et réservations: https://intime-festival.be/