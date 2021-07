La Croix-Rouge s’active pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. La Maison Croix-Rouge de Gembloux a mis en place une activité de récolte des invendus alimentaires et recherche des bénévoles dans ce cadre. C’est une des façons dont l’aide alimentaire se déploie sur le terrain et ce, aux côtés des bars à soupe et de la remises de colis alimentaire gratuit. Dans ces lieux, une attention particulière est consacrée au relationnel.

La fonction consiste à participer au bon déroulement opérationnel de la collecte quotidienne des invendus alimentaires. Il s'agira d'être garant·e du respect des normes AFSCA et vous assurer que les volontaires les connaissent et les respectent.

Le profil recherché : vous disposez d’un permis de conduire B, vous disposez de capacités d’écoute et aimez gérer une équipe, vous êtes organisé·e, vous êtes en bonne condition physique, vous adhérez aux Principes et Valeurs de la Croix-Rouge.

Vous participerez à un module d’introduction à la Croix-Rouge (3h). A votre entrée en fonction, vous recevrez toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de votre volontariat. Il vous sera proposé des formations en lien avec votre fonction.Vous devriez être disponible au minimum 1 à 2 fois une heure par semaine.

Intéressé ? Veuillez prendre contact avec Hervé Vandenbempt, Président de la Maison Croix-Rouge, au 081/61 49 64 ou 0479/62 12 07. Cette activité est organisée à la Maison Croix-Rouge de Gembloux située Rue de la Vôte 1 B, 5030 Gembloux.