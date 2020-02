C’est de façon pour le moins cavalière, en lisant l’ordre du jour du prochain conseil communal, que Jean Adam et Isabelle Doneux ont appris leur éviction du groupe ROPS au conseil communal ainsi que la perte de tous leurs mandats dérivés. Une exclusion que Robert Joly explique par le fait qu’il y a des divergences irrémédiables entre ces deux élus et le reste du groupe. " Après les élections, nous avons fait le choix de participer à la majorité pour collaborer et régler les problèmes des gens. Doneux et Adam ont depuis eu une position d’opposition. Il fallait clarifier les choses pour la population. J’ai voulu rassembler les gens et n’y suis pas arrivé, c’est dommage. Mais on ne peut pas non plus renoncer à cause d’eux à la présidence du CPAS ou à d’autres mandats importants pour nous ."

Isabelle Doneux, conseillère communale et ancienne échevine, ne partage évidemment pas cette analyse : " Je suis étonnée de lire qu’aujourd’hui la défense des valeurs pour lesquelles je me suis engagée en politique semble être la raison de notre éviction de leur banc. Ils nous reprochent une ligne politique que nous défendions ensemble jusqu’en 2018 et pour laquelle nous nous sommes présentés aux électeurs. À titre personnel, je n’attends rien. Je désire simplement rester la voix de mon groupe de militants et, à travers eux, des gens qui m’ont honorée de leur confiance aux élections. Je ne m’éloigne pas des valeurs du PS, qu’à Mettet nous défendions sous la bannière ROPS. Nous avions, ensemble, élaboré une charte qui revendiquait une forme de démocratie interne : l’avis de tous les militants était important. Au-delà de cette charte, il existe pour l’ensemble des élus apparentés au PS des règles et statuts qui ont été simplement bafoués." Isabelle Doneux ajoute qu’elle fait confiance à la Fédération PS pour la suite à donner à ces événements.

Jean Adam, qui était jusqu’ici chef du groupe ROPS au conseil, se dit serein face à cette exclusion : " J’ai été très surpris d’apprendre, via l’ordre du jour du prochain Conseil Communal qu’Isabelle (Cheffe de file) et moi (Chef de groupe) étions exclus du Groupe ROPS et déchus des mandats dérivés qui nous étaient confiés par celui-ci ; sans en avoir été informé au préalable! Nous prenons acte ! Pour la suite, je m’en remets aux instances supérieures du PS à qui, à mon sens, sont confiées les prérogatives de se positionner sur la recevabilité de cette exclusion. Je reste serein quant aux décisions qui seront prises par ces mêmes instances puisque, depuis mon entrée en politique en 2005, j’ai toujours défendu les valeurs prônées par le PS et n’ai jamais dévié de la ligne directrice que je me suis fixée … Celle qui conduit à garantir l’adhésion des citoyens à ces valeurs. C’est d’autant plus vrai que j’ai toujours prôné le débat démocratique au sein du Groupe et ce, malgré les tentatives de réconciliation que j’ai pu mener. Mais pour y arriver, il faut que tous les acteurs veuillent atteindre cet objectif. Je suis un acteur de terrain, je m’engage depuis le début dans bon nombre de dossiers et prends les décisions qui, selon moi, visent à l’amélioration des conditions de vie des « Djobins » dans leur ensemble. Je laisse donc le soin à nos citoyens ; le choix de faire la part des choses également".

Réaction au PS

Fabian Martin, président de la Fédération provinciale du PS, dit clairement se désolidariser de cette action d’exclusion : " J’ai pris acte du point à l’ordre du jour. ROPS n’est pas le PS mais tous les membres de cette liste sont apparentés au parti et, dès lors, il y a des règles qu’ils doivent respecter. Cette exclusion est un acte grave ! Il faut respecter le droit de chacun. Ici on est dans le non-droit. On ne peut pas autoriser, ni cautionner, qu’on exclue des membres sans qu’aucune concertation n’ait été menée. Les instances du parti n’ont pas été sollicitées par rapport à cette situation. Contact a été pris avec tous les membres du groupe ROPS et nous attendons plus d’informations. Ensuite nous nous réunirons pour décider des réponses à apporter ."