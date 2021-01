Lundi, le parquet de Namur a requis une peine de prison de 6 mois et une amende de 100 euros à l’encontre de Robert (prénom d’emprunt), pour une scène de coups et blessures volontaires commise à l’aide d’un couteau de 15 centimètres en juillet 2019, rue de l’Armée Grouchy à Namur.

Ivre après avoir bu « 3 ou 4 litres de bière », il s’en est pris à deux passants. De part et d’autre, les versions divergent. Le passant explique qu’il se rendait chez une connaissance lorsqu’il a aperçu le prévenu, qui semblait dans un état second. Celui-ci s’est assis sur les marches de l’immeuble et s’est senti agressé lorsque la victime a voulu pénétrer dans l’habitation. Le prévenu explique pour sa part qu’il était dans le logement en train d’enlever les pépins d’un melon quand il a été surpris par la présence de la victime. Il évoque un geste de réflexe, posé sans intention de blesser quelqu’un.

L’avocat de Robert plaide une peine de travail pour son client.

Jugement le 1er février.