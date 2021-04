En séjour illégal depuis 3 ans en Belgique, l’homme était ivre le 17 octobre dernier. A Namur, il a importuné sa voisine pour qu'elle lui ouvre et a menacé de défoncer sa porte, avant de menacer des amies de celle-ci avec une clé à molette et un couteau. Intercepté par des policiers, il a promis de retrouver ceux-ci et de les tuer après les avoir outragé : "Je vais te retrouver et te frapper, je n'oublie jamais un visage. Je vais te tuer, je n'ai pas peur de rester 4 ans en prison, je suis un boucher."

Interrogé après les faits, il a déclaré ne pas s'en souvenir. "C'est l'alcool qui parlait".

La ville de Namur, constituée partie civile, réclame un dommage de 500 euros pour deux policiers. Le conseil du prévenu, en détention préventive depuis près de 6 mois, plaide un sursis pour ce dernier.

Jugement le 30 avril.