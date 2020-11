A Namur, ce matin vers 7h, un homme né en 1987 a été appréhendé par la police car il était ivre sur la voie publique. Lors de la mise en cellule, il ne s'est pas laissé faire et a blesse un agent de police. "A tel point que celui-ci doit se faire opérer de la main", précise le parquet de Namur.

L'homme a été privé de liberté et un dossier a été mis à l'instruction pour rébellion et coups et blessures sur fonctionnaire de police. C'est la deuxième fois en 15 jours qu'il se fait arrêter pour le même motif. "On l'avait mis en garde et relâché à condition qu'il se comporte bien", précise encore le parquet, ajoutant que "l'homme est bien connu pour ce type de faits un peu partout dans le royaume". Un mandat d'arrêt a été demandé à son encontre.