Aussi tactile soit-il, le bourgmestre se force à appliquer ses propres recommandations. C’est assez récent.

Le bourgmestre, avec le président du CPAS, l’échevine de l’Éducation et l’échevin de la Santé, après avoir consulté les services de l’administration, a pris une série de mesures contraignantes pour cas de force majeure.

Parmi les interdictions : les fêtes d’écoles et d’unités de mouvements de jeunesse, les excursions de plus d’une journée, les évènements organisés par le Conservatoire et les Beaux-Arts…

Comment décide-t-on des événements où la mixité des âges est jugée trop importante pour qu’ils soient maintenus ?

"On aurait pu ouvrir un parapluie sur nos têtes et tout interdire, mais on s’est posé la question au cas par cas. Pour les concerts classiques par exemple, il a été porté à notre attention que les instruments à vent pouvaient propager les postillons. J’ai appelé la ministre Maggie De Block, qui m’a répondu que tant qu’il y avait une distance d’un mètre cinquante, il n’y avait pas lieu d’annuler. Et les prisons ? Et les hôpitaux ? J’ai aussi posé des questions à Christie Morreale. Heureusement, j’ai les GSM de tous les ministres, donc ça a été plus aisé."

Au sein de l’administration, le contact avec le citoyen est perturbé ?

"Non. Un communiqué a été adressé au personnel afin de limiter les risques de contamination en les invitant à respecter l’ensemble des consignes en matière d’hygiène et de distance sociale."

La Ville donne même des masques !

"Pour les prestataires de soins qui seraient en pénurie, on a pu libérer un lot de 180 masques qu’on leur offre gracieusement. On a déjà mis à disposition deux tentes à l’intention d’un des hôpitaux namurois, demandeur en vue d’organiser un pré-accueil en extérieur."

Et vous, comment vous adaptez-vous ?

"J’avoue que je commence seulement à modifier mes habitudes. Je suis quelqu’un de tactile : je salue, j’embrasse, je serre les mains. Il faut que je respecte les recommandations que je viens de formuler pour tous les Namurois. D’autant que, comme ma femme me l’a rappelé, nous avons un enfant qui souffre d’asthme. Je dois faire d’autant plus attention."

