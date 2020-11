La commune de Walcourt (16 villages et 18.400 habitants) est la commune de l’Entre-Sambre-et-Meuse la plus peuplée. Elle dispose de quatre arrêts SNCB (Yves-Gomezée, Walcourt, Pry et Berzée), dont une gare, et est desservie par sept lignes Tec. Elle est également parcourue par un itinéraire de liaison cyclable reliant Thuillies (itinéraire régional W3 Thuin-Chimay) à Thy-le-Château, en passant par Berzée tandis que la Ville dispose d’un zoning d’activité économique (ZAE) situé à 2 km de la gare SNCB de Walcourt.

C’est justement autour du quartier de cette gare que la commune travaille en ce moment pour faire de Walcourt un des premiers Mobipôles de l’Entre-Sambre-et-Meuse. "Le plateau de la gare de Walcourt dispose de nombreux atouts qui méritent de s’y intéresser. Plusieurs projets ont vu le jour. Une fois réalisés, ils maximiseront le potentiel intermodal", explique Olivier Losseau, agent à l’administration de Walcourt.

Certains de ces projets sont planifiés sur du court terme, tels que la construction d’un couloir sous voie à la gare, la réfection du pont du Jardinet et d’une partie de la rue de la Station ou encore la création d’une nouvelle voirie le long de l’Eau d’Heure ainsi que la création de nouveaux quais pour les bus Tec.

D’autres projets sont à l’étude. La commune a notamment pensé à prolonger un couloir qui permettrait un accès direct entre la gare Tec/SNCB et un parking de covoiturage, en lien avec la N978 et un accès tout proche à la E420. Mais aussi un chemin pour piétons qui permettra un accès sécurisé entre la gare, un nouveau quartier à venir (NdlR : constitué de logements, services, commerces et d’une crèche), le centre culturel de Walcourt et le parking de covoiturage.

Pour la mobilité douce, des projets d’itinéraires cyclables sont également à l’étude. Notamment pour relier Berzée-Thy-le-Château-Walcourt, le point d’arrêt SNCB de Pry et la gare de Walcourt. Une liaison cyclable sécurisée le long de la RN978 entre la gare et Les Lacs de l’Eau d’Heure pourrait aussi voir le jour. "Ces projets ont pour objectifs de faire du site de la gare de Walcourt un pôle attractif et un lieu de vie agréable pour inscrire Walcourt et sa gare comme étant la Porte des Lacs", termine Olivier Losseau.