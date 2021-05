Dans le cadre du projet de transformation du site de Namur, une des pièces de cet énorme puzzle est l'ouverture d'un espace de restauration à l'intérieur du magasin. Afin de trouver le partenaire idéal pour ce tiers-lieu, l'équipe en charge du projet a décidé de lancer un appel à candidatures.

"Un tiers-lieu, c’est un lieu, ce sont des gens et ce sont des activités », précisent Tom Bresmal et Benoit Wirtgen. « La volonté est de proposer, au fur et à mesure du temps, une multitude d’activités en lien avec la santé : de quoi manger, de quoi s’instruire, de quoi faire du sport, de quoi construire de nouveaux projets, ... Bref, un monde des possibles qui sera en évolution et en ébullition perpétuelle, animé par les gens qui y vivent."

Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir un restaurant à l'intérieur du magasin mais bien tout un concept offrant de la nourriture saine, bio, locale et à des prix accessibles à tous. L'équipe souhaite que ce concept apporte un service supplémentaire à celui d'une cuisine saine et gourmande, le petit truc en plus qui fait la différence.

"Cela peut être proposer un service de conseil en nutrition, ouvrir des terrains de sport, proposer aux clients de construire leur menu de A à Z, proposer des nouvelles recettes à faire soi-même, aménager un espace de nourriture moléculaire, proposer des ateliers de jardinage, organiser des apéros originaux tous les mardis après-midi ou organiser des séances de wine&yoga. On n’a pas d’idée bien précise, on espère se laisser surprendre. Que le candidat soit un jeune entrepreneur ou un chef cuisto renommé, peu importe, on est ouvert à toute proposition."

Cet appel a débuté le 18 mai et sera ouvert jusqu'au 30 juin. Une séance d’informations est prévue le 15 juin. Au mois d’août, les candidats sélectionnés seront invités à présenter leur projet lors d’un événement sous forme d’un afterwork dégustatif. L’implantation du projet sélectionné est prévue à l’automne.