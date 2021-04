Carpe Diem asbl est un service d’accueil de jour (SAJA) et de nuit (SRNA) pour des adultes en situation de handicap intellectuel. Le SAJA accueille 70 adultes et propose un accompagnement au travers d’activités qui répondent à leurs envies et leurs besoins. Le SRNA héberge 34 adultes qui sont accompagnés dans leur projet de vie.Depuis 2010, l’institution est implantée sur les hauteurs de Jambes, et bénéficie d’un magnifique parc, idéal pour un jardin partagé et une mini-ferme.

"L'objectif de notre projet est de créer un jardin partagé et une mini-ferme dans le parc de notre institution ! Voilà un projet qui fait rêver l’équipe de Carpe Diem Asbl et ses usagers ! Au cœur du quartier de Géronsart, à Jambes, ce super projet pourra bénéficier à tous nos voisins, à nos partenaires ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. Ensemble, nous allons créer un projet citoyen qui se veut inclusif, intergénérationnel et favorisant le bien vivre ensemble.Baudouin et ses copains des Coteaux Mosans pourront mettre les mains dans la terre grâce aux jardinières suspendues pendant que les élèves de l’école Communale de Belle-Vue aideront Monique à s’occuper des animaux. Les enfants des Petites Maisons de Courrière accompagnés de Michel récolteront les bons légumes qui serviront à faire de super activités culinaires. Et nos petits voisins de la crèche partiront à la cueillette dans le verger avec Pascal pour faire un bon jus de fruit ensemble."

Infos et démarche à suivre pour faire un don : https://lab.cap48.be/projects/jardin-partage-et-mini-ferme