Pour la deuxième année consécutive, le 60e Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur sera reporté. Une décision, prise à l’unanimité par le Conseil d’Administration, en concertation avec l’autorité communale et le CIOFF (Conseil International des Organisateurs de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels).

« En effet, au vu de la situation sanitaire à travers le Monde qui n’est toujours pas maitrisée et des conditions restrictives, il ne nous était pas possible de pouvoir assurer un festival haut en couleurs avec des groupes issus de 4 ou 5 Continents, c’est ce qui rend notre festival exotique », expliquent les deux co-présidentes Ann Leon et Maria Teresa Rodriguez-Rocha. « Le Conseil d’Administration a souhaité préserver la santé de toute personne impliquée de près ou de loin, dans le festival : danseurs, chanteurs, musiciens, public, bénévoles, membres et partenaires. Cette décision a été très difficile, au vu du travail accompli en cette année anniversaire et toutes les actions liées à celui-ci, mais, nous en sortirons encore plus grands et plus forts ! »

L’équipe organisatrice vous fixe d’ores et déjà rendez-vous du 19 au 22 août 2022 pour fêter le soixantième anniversaire du Festival.