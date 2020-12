Le Conseil communal a validé le remplacement de l’éclairage énergivore des quatre terrains du Complexe « Patrick Mauléon », rue Major Mascaux, à Jambes. Sa vétusté n’est plus à démontrer. Il semble également que le voisinage proche se plaigne de l’éclairage, de la direction et de sa puissance. Les nouveaux projecteurs seront constitués de lumières LED et mieux dirigés vers les terrains. Ils pourront être gérés à distance et sans fil, grâce à des cartes SIM et via une application pour GSM,

L’investissement est estimé à 115.500 euros TVAC. Il sera en partie financé par subsides de la part d’Infrasport pour un montant encore à déterminer. Le début des travaux est espéré aux alentours du printemps 2021. Ils devraient durer une quarantaine de jours ouvrables.