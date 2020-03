700 personnes entre 60 et 99 ans ont été contactées par téléphone au Foyer Jambois

Le confinement des seniors, particulièrement exposés au coronavirus et ses complications, n'est pas toujours simple à vivre. C'est ainsi que le CPAS et la cohésion sociale sont épaulés dans cette mission par d'autres opérateurs sur le territoire namurois.

Au sein de la société de logements, la Cellule d’Aide et de Prévention gère l’aide aux personnes âgées en situation d’isolement. Elle est composée deux assistantes sociales, une assistante en psychologie et un éducateur de rue. Elle épaule l’équipe de l’ASBL Jambes Social et Culturel et du Foyer Jambois dans un plan qui a démarré il y a quelques jours.

"La cellule a appelé, en à peine trois jours, plus de 700 personnes de plus de 60 ans, résidents du Foyer Jambois", explique le président du foyer Jambois Tanguy Auspert. "Il y a eu contact avec 28 personnes entre 90 et 99 ans, 72 personnes entre 80 et 89 ans, 234 personnes entre 70 et 79 ans, 368 personnes entre 60 et 69 ans. Ce qui a permis de dresser une liste de 17 personnes qui auront besoin, régulièrement, d’une aide pour leurs courses et pour leurs achats en pharmacies qui sont effectués par l'équipe de Jambes social et culturel. Ils sont soutenus par du personnel de la cohésion sociale de la ville de Namur."

Pour les résidents des logements sociaux qui se disaient soutenus et aidés par leur famille, il a été rappelé qu’ils pouvaient contacter la cellule à la moindre question ou simplement pour entendre une voix amicale. Un contact est, de toute façon, repris à chaque début de semaine, explique l'échevin.

Le confinement touche également des familles nombreuses qui sont elles aussi contactées régulièrement. "Il leur est conseillé de suivre la page Facebook de l’association afin de se tenir au courant des initiatives comme la mise en place d’un kit récréatif à destination des enfants, qui peut être déposé devant la porte avec les précautions d’usage. Les ados sont également pris en compte via des vidéoconférences avec des jeux en réseaux", conclut Tanguy Auspert.