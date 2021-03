Près de 23 000 véhicules privés et professionnels roulent déjà au CNG (gaz naturel comprimé) en Belgique. Ce mercredi, le Ministre Henry et le bourgmestre namurois Maxime Prévot ont inauguré à Jambes la première station-service de Wallonie qui propose du bio-CNG. « Pour répondre aux objectifs wallons de transition énergétique et climatique, il est important de diversifier et de verduriser les sources d’approvisionnement dans le secteur du transport. Dans ce contexte, le bio-CNG a une place légitime et doit contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique » explique le Ministre.

Le CNG est actuellement le combustible fossile le plus propre et représente une alternative écologique au diesel, à l’essence et au LPG. De plus il est économiquement très attractif. Il coûte 35 à 75 % moins cher à la pompe que lorsque vous faites le plein de diesel ou d'essence. La conduite au CNG revient 20 % moins cher que la conduite à l'électricité et jusqu'à 60 % moins cher que la conduite avec un véhicule hybride essence-électricité.

Le bio-CNG (aussi appelé le biométhane ou le gaz vert) est la version écologique du CNG. Ce carburant bio est produit à partir de 100 % de déchets organiques.

Il produit 80 % d'émissions en moins que le diesel : votre conduite est donc ainsi presque neutre en CO2. Les véhicules qui fonctionnent déjà au CNG peuvent facilement passer au bio-CNG.