Des travaux de rabotage et d’asphaltage sont en cours depuis ce jeudi 5 novembre dans la rue de Coppin à Jambes, dans sa section entre les rues de Francquen et Lambin. Concrètement, jusqu’au 13 novembre inclus, les véhicules devront être sortis si possible pour 7h30 au plus tard et ne pourront rentrer qu’à 17h. Le stationnement sera interdit pendant la durée des travaux et la voirie sera fermée à la circulation.