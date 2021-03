Un chantier visant à réhabiliter le pont Collard, supportant la bretelle de sortie n°15 «Loyers » reliant l’E411/A4 à la N90 débutera lundi 15 mars.

Concrètement, ces travaux consisteront à réhabiliter cet ouvrage qui supporte la bretelle passant au-dessus de la N90 jusqu’à sa dalle de béton, y compris son étanchéité. Ils viseront également à réhabiliter des murs de soutènement (décapage des bétons et reconstruction) et le revêtement des 2 rampes (E411/A4 vers N90 en direction de Jambes et N90 depuis Andenne vers E411/A4) ainsi que de leurs trottoirs et remplacer des glissières de sécurité.

Dans un premier temps, le chantier se concentrera sur les murs de soutènement et sur les rampes. Pendant cette phase, les usagers circulant sur la N90 depuis Jambes ne seront pas impactés mais les usagers circulant sur la N90 depuis Andenne et se dirigeant vers Jambes ou vers l’autoroute E411/A4 devront emprunter les rampes existantes longeant la N90 à hauteur du viaduc de Beez.

Dans un second temps, aux alentours du début du mois de mai, les travaux porteront principalement sur la réparation du pont. Une déviation sera mise en place pour les usagers venant de la E411/A4 et se rendant à Jambes. Ils seront invités à emprunter la direction d’Andenne, à effectuer un demi-tour à un rond-point temporaire qui sera réalisé à hauteur de l’intersection avec la rue de Loyers, pour retourner vers Jambes via les rampes longeant la N90 à hauteur du viaduc de Beez.

Les usagers circulant sur la N90 depuis Andenne et souhaitant gagner l’E411/A4 devront emprunter une déviation mise en place via le pont des Grands Malades. Toute circulation sur les rampes sera limitée à 50 km/h.

Ces travaux seront achevés à la mi-novembre 2021. Ce chantier est financé par la SOFICO dans le cadre de son Plan de relance des chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, pour un budget de plus de 1.900.000 euros HTVA.