La Tour d’Anhaive rouvrira ses portes dès le 2 mars. Elle est prête à vous accueillir, comme il se doit, dans sa petite Seigneurie, son Donjon et son Logis.

Des mesures spécifiques sont mises en places pour vous y accueillir en parfaite sécurité et dans le respect des consignes de distanciation sociale : réservation obligatoire, visite en solo ou accompagné au maximum de sa bulle, port du masque obligatoire et désinfection des mains.

L'entrée à l’exposition d’Anka Sevtov « De l’art à la restauration » est gratuite.

Anka Sevtov a été formée aux Académie des Beaux-Arts de Bucarest et de Bruxelles. A côté de son activité artistique personnelle, dans laquelle elle s’exprime en étant responsable du message qu’elle veut faire passer aux spectateurs, elle s’est également tournée vers la restauration, où elle doit s’effacer derrière l’oeuvre et la volonté de son auteur.

Alliant savoir-faire et créativité, cette exposition vous fera découvrir le double métier d’artiste et de restaurateur·rice d’art.