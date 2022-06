Dès l’appel, treize pompiers de la zone NAGE du poste de Namur se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance. À l’arrivée des hommes du feu, d’importantes flammes émanaient du second étage sur une terrasse extérieure et s’attaquaient à la toiture d’un immeuble voisin.

Plusieurs lances à eau ont été mises en action, tant par les airs que par l’intérieur du bâtiment, afin de circonscrire le sinistre.

Les habitants de la résidence et du bâtiment voisin ont dû être évacués durant l’intervention. La cause de cet incendie serait due à un barbecue réalisé la veille et dont les braises tombées au sol avec le vent ont mis le feu au mobilier de jardin. Les policiers de Namur se sont chargés des constatations, les dégâts étant assez importants.