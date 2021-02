Les faits de violence commis par des femmes à l'encontre d'hommes sont rares mais existent. Ce lundi matin, une dame née en 1992 a comparu devant le tribunal correctionnel de Namur pour avoir porté plusieurs coups à un quinquagénaire, le 28 juillet 2014 à Jambes. Si elle a reconnu la matérialité des faits, elle a plaidé la légitime défense.

Prévenue et partie civile se connaissaient. Le jour des faits, ils avaient passé la soirée ensemble à Namur les Bains, puis au Flagrant Délire. « En fin de soirée, il a proposé de me ramener. C’était un ami de la famille, j’ai accepté mais je n’ai jamais laissé sous-entendre que c’était une proposition d’aller plus loin », a indiqué la jeune femme. C’est à Jambes que la situation a dégénéré. Le quinquagénaire se serait jeté sur elle. « Vu son gabarit, je n’ai eu d’autre choix que de lui porter des coups pour me sortir de cette situation. » On parle de coups de poing au visage et de coups de pied avec talons aiguilles. « Ma cliente ne voulait pas se faire peloter par un homme âgé de plus de 30 ans qu’elle. Elle a bien fait d’agir de la sorte », a ajouté son conseil.

Mais la partie civile a une autre version. « Il y a eu une dispute au sujet de l’achat de cigarettes. Madame s’est énervée car monsieur voulait qu’elle quitte son véhicule. Elle a pris ses clés. Elle l'a frappé quand il s’est penché pour les reprendre. » En outre, la jeune femme a donné plusieurs versions des faits à la police.

Dans son réquisitoire, le parquet de Namur a reconnu que les choses n’étaient pas claires dans ce dossier et ne s’est pas opposé à une simple déclaration de culpabilité. Jugement le 29 mars.