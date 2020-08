La crise du COVID-19 a fortement impacté certains secteurs de notre société. Fernelmont n’a malheureusement pas été épargné et de nombreux commerces, indépendants ou encore associations ont éprouvé et éprouvent encore des difficultés à se relever. En plus des primes et aides octroyées par d'autres niveaux de pouvoir et l'adhésion à la plateforme CILO, la Commune de Fernelmont a décidé d’apporter une aide concrète et forte afin d’encourager les Fernelmontois à consommer local et ainsi contribuer à relancer l’économie et le tissu associatif. Cette aide prend la forme d’un bon d’achat de 20€ auquel chaque habitant de la Commune aura droit, ce qui représente un budget de 160.000 euros.

Concrètement, chaque ménage recevra (via le bulletin communal de septembre ou en le téléchargeant sur le site internet de la commune à partir du 7/9) un « Bon à valoir » comprenant 4 cases correspondant à 4 catégories de produits ou services, à savoir : HoReCa ( restaurants, snacks, sandwicheries, traiteurs, …) ; Produits locaux – circuit court (magasins à la ferme, boucheries, boulangeries, marché de la COOF, commerçants du Petit Marché de Noville-les-Bois,…) ; Sport/culture/loisir (inscription au Point lecture – animations extrascolaires – inscription dans un club de sport local – participation à une activité organisée sur le territoire par une association locale, papeterie ou livres en librairie,…) ; Plaisirs (coiffeur, esthétique, fleuriste, déco, artisanat,…). Il n’y a pas de montant minimum d’achat par type de commerce (donc par case), mais un minimum de 20 € par membre du ménage devra avoir été dépensé au total, toute catégorie confondue. Le bon aura donc une valeur de 20 € multiplié par le nombre de personnes constituant le ménage au 1er septembre 2020.Il devra être présenté avant le 31 décembre 2020 aux commerces et prestataires locaux (dont la liste non exhaustive peut être consultée sur le site internet), à l’exception des grandes enseignes, et remis à l’Administration communale pour le 15 janvier 2021 au plus tard . Après vérification, le Service Finances remboursera 20 € par personne constituant le ménage sur le numéro de compte transmis.