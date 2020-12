Denis Mathen: "Je n’ai jamais pensé devoir prendre ce genre de décision" Namur Lefèbvre Patrick © D.R.

Le Gouverneur de la province est le commissaire des gouvernements fédéral, régional et de la Communauté française. Il joue donc un rôle de coordinateur entre ces trois entités mais également entre elles et les différentes communes de la province. Mais, en tant qu’officier de police administrative, il gère notamment la sécurité civile, l’ordre public la planification d’urgence et la gestion de crise. Rencontre avec un homme qui n’a pas eu beaucoup de loisirs en 2020.