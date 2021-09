La commune est le niveau de pouvoir le plus proche et le plus accessible au citoyen. Elle est l'autorité publique de proximité par excellence. La participation des citoyens à la vie publique locale leur permet de s'exprimer sur des thématiques qui leur tiennent à cœur ainsi que d'être bien informés des décisions et des processus de gestion des projets participatifs.

Par la création d'une plateforme de participation citoyenne, la ville de Sambreville Ville réaffirme sa volonté d’entrer dans une nouvelle dynamique de participation citoyenne en la dotant de nouveaux outils, modernes et pratiques. "La création de cette interface vise également un renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, leviers essentiels pour passer de la satisfaction des intérêts particuliers à celle de l’intérêt général. Il s’agit ici de poser les fondements d’un nouveau partenariat entre la ville et le citoyen, en favorisant des choix concertés et animés par l’intérêt général. Chaque habitant qui le souhaite peut, dès à présent, jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre et dans le suivi de plusieurs projets aux thématiques diverses et variées telles que le cadre de vie, la mobilité, la culture, le sport ou encore le développement économique. Déjà deux projets en cours de développement sur la plateforme ! Le Projet de Ville analyse les forces et faiblesses du centre taminois et prévoit une stratégie et des actions concrètes pour sa redynamisation. Le travail mené jusque-là a fait ressortir des opportunités touchant aux thématiques commerciales, de logement, d’espace public, d’espaces naturels ou encore de mobilité. Informer les habitants de Tamines de la démarche qui est en cours et partager avec eux les pistes de réflexions actuelles permettront d’avoir un retour d’informations locales enrichissant pour le travail du Projet de Ville. Cela renseignera si les actions envisagées sont en accord avec les aspirations des habitants. "

La ville de Sambreville et la Fondation « Be Planet » s’associent pour lancer un appel à projets citoyens dans le but de soutenir financièrement des initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et solidaire. En 2021, un budget de 10.000 euros est prévu afin de soutenir financièrement des projets citoyens et associatifs issus d'initiatives en faveur de la transition écologique et solidaire de Sambreville. Les projets soutenus seront portés par des asbl, des collectifs de citoyens organisés en association de fait, des fondations d’utilité publique ou des coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale ou agréés “CNC” ou agréées “entreprises sociales”.

Tout citoyen qui le souhaite pourra également soumettre à l’administration, en quelques clics, une ou plusieurs idées qui ne concernant pas les projets déjà présents sur le site, sur des thématiques d’intérêt général. « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » ! Rendez-vous dès ce 07 septembre pour découvrir la plateforme et peut-être déjà participer activement au futur de votre ville !

https://jeparticipe.sambreville.be