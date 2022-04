Plus de 1600 policiers ont été engagés à travers tout le pays dans le courant de l’année 2021 et il devrait en être de même en 2022 et 2023. C’est précisément pour aider dans sa démarche toute personne qui envisagerait d’exercer ce métier que l’académie de police de la Province de Namur a décidé de mettre sur pied une grande journée combinant notamment information, démonstrations et recrutement. Je (re) découvre ma police, c’est son nom. La manifestation se tiendra le 30 avril, de 10 à 16 heures, au campus provincial…Et elle ne s’adresse pas qu’à d’éventuels postulants. Que du contraire : l’objectif, c’est aussi de permettre à la population de faire plus ample connaissance avec sa police. En toute convivialité. Des activités pour les plus jeunes ont d’ailleurs été prévues.L’occasion sera ainsi donnée à tous de visiter les infrastructures, mais aussi de découvrir les multiples possibilités de carrière au sein de l’organisation «police» et bien sûr le parcours de recrutement et de formation qui amènera le candidat potentiel de la théorie à l’action.

Au cours de cette journée, il sera proposé un large focus sur la procédure de recrutement, revisitée en septembre dernier, avec des infos, mais aussi des simulations d’épreuves proposées par des membres de Jobpol. Il en va de même pour la formation à l’académie de police de la Province de Namur. Étapes, cours, infrastructures… Les formateurs référents de promotions ne manqueront pas d’indiquer tout ce qu’il faut savoir.

Les zones et services fédéraux de police seront au rendez-vous afin de présenter leurs spécificités et de renseigner les candidats potentiels sur les postes qui seront à pourvoir avant d’entamer leur formation. Entre 10 et 16 heures, chacun aura ainsi la possibilité de rencontrer le service de recrutement de la police fédérale, une vingtaine de zones de police locales (et de se rendre compte de leurs caractéristiques et des divers profils recherchés) et une dizaine de services de la police fédérale, dont la police à cheval et une unité canine – que l’on pourra voir en démonstration.

Il sera également possible de prendre part à une simulation d’accidents (voiture-tonneau), à une piste d’agilité, véritable sensibilisation aux usagers faibles que sont, par exemple, les cyclistes et les conducteurs d’engins de déplacement (8-12 ans), à un parcours alco-vision ou quand de drôles de lunettes permettent de se rendre compte de certains effets produits par l’alcool, les drogues, les médicaments, la fatigue… (16 ans et plus)… Au rang des très nombreuses animations, on notera encore l’organisation d’un speed-jobing avec des aspirants (issus de la 7e technique de qualification assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité et d’autres filières d’enseignement), mais aussi de rencontres avec des formateurs, moniteurs et chargés de cours, membres de la police.

Attention : inscription obligatoire avant le 29 avril 2022 sur www.jobpol.be. Le samedi 30 avril, de 10 à 16 heures, Académie de police de la Province de Namur – Campus provincial, rue Henri Blès, 188-190 – 5000 Namur