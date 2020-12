Une dame d’une quarantaine d’années a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mercredi matin pour des faits de menaces, coups et blessures avec préméditation et dégradations, la nuit du 9 au 10 août 2018 à Viroinval. Initialement, l’affaire avait été mise à l’instruction pour tentative de meurtre.

La nuit des faits, elle s’est rendue au domicile de son ex-compagnon avec un marteau et un couteau. Elle lui avait au préalable envoyé des messages le menaçant de mort. "Je vais te tuer, grosse merde. Tu vas pisser ton sang, je vais défoncer ta porte." "Ils ont entretenu une relation entre 2014 et 2017 mais celle-ci s’est finie quand madame a recommencé à consommer de l’alcool", précise le parquet de Namur.

Pour se justifier, la prévenue évoque un fait de violence dont elle aurait été victime trois jours plus tôt alors qu’elle mangeait avec son ex. "Il m’a mis une claque", explique-t-elle. Il aurait également tenté d’abuser sexuellement d’elle. Ce qu’il réfute. La prévenue dit avoir voulu se venger. "Elle a tambouriné à la porte et a brandi un marteau quand il a ouvert. Il a su la désarmer et a refermé la porte. Elle a recommencé et a brandi un couteau. Il s’est blessé en le saisissant. Quand la police est arrivée, elle était couchée au sol et frappait avec ses pieds sur la porte", précise le parquet de Namur qui ne s’oppose pas à une peine de probation autonome.