Interpellés en possession de petites quantités de cannabis et de cocaïne, les 5 membres de cette bande interpellés en décembre 2020 se réfugient derrière une excuse usée jusqu'à la corde : la drogue était destinée à leur consommation personnelle. Certains habitaient rue de Bruxelles, d'autres squattaient rue des Carmes. Ensemble, c 'est à vélo qu'ils partaient livrer cannabis et cocaïne au parc Louise-Marie. Plusieurs de leurs clients l'ont confirmé, alors que la police en a observé certains en train de dealer et en a interpellé d'autres avec des sommes importantes (845 et 315 euros) sur eux.

Les comparses ont également été les auteurs de vols qualifiés, dans une bijouterie, ou d'une mallette. Une prévention de fraude informatique est attribuée à celui qui a retiré 600 euros dans un distributeur avec une carte de banque dérobée, alors que deux des hommes ont dû s'expliquer au sujet de la détention de couteaux papillon ou à cran d'arrêt.

"Je m'en fous, je veux aller en prison et je volerai à nouveau en sortant", aurait déclaré l'un d'eux alors qu'il était interrogé. Le substitut Kerkhofs contribuera sans doute à le satisfaire, en réclamant 4 ans de prison à son égard. 30 mois sont requis contre deux des prévenus, alors que 18 mois sont réclamés pour un dernier.

Les conseils de deux des dealers plaident des peines assorties de sursis, simple et probatoire, pour ce qui excède la détention préventive de 6 mois effectuée. La clémence et l’acquittement sont plaidés pour deux autres, alors que le 5e prévenu était absent à l’audience et n’était pas représenté. Tous les avocats réfutent l'existence d'une association de malfaiteurs concernant leurs clients.

Jugement le 10 septembre.