Ce jeudi, à l’occasion du Collège de police, composé des Bourgmestres des communes de Sambreville et Sombreffe,, Jean-Paul Bourgeois, a prêté serment entre les mains du Président de la zone de police SamSom (Jean-Charles Luperto). Ce dernier dirigeait jusqu’à présent le service d’information et de communication de l’arrondissement de Namur est devenu officiellement le nouveau Chef de Corps de la zone de police SamSom.

La zone indique : "Le recrutement d’un nouveau chef de Corps au sein d’une police locale n’est pas anodin. La procédure est longue et sérieuse. L’ouverture des candidatures avait été lancée en janvier 2020. Cinq candidats avaient répondu à l’appel. Réunie fin juin, la commission de sélection composée d’autorités locale, provinciale, judiciaire, d’experts et de chefs de police au niveau local et fédéral, avait reconnu deux candidats aptes. Le Conseil de police du 28/08/2020 avait choisi Jean-Paul Bourgeois, premier au classement. Une procédure administrative s’en est suivie pour aboutir cinq mois plus tard à un arrêté Royal de nomination."