La cour d’assises de Namur a poursuivi mercredi le procès de Styven Cumero, né en 1991, accusé du meurtre de Jeanette Katzenberg, née en 1978, commis dans un lieu indéterminé à une date comprise entre le 24 et le 29 juillet 2015.

Plusieurs proches de Jeanette Katzenberg se sont succédé à la barre mercredi en seconde partie d’après-midi. Le père et la belle-mère de la victime ont témoigné ensemble. « Elle a mal pris l’arrivée de notre premier enfant commun. Ensuite, cela été les fugues, le SAJ, l’IPPJ puis la drogue et la prostitution. Jeanette a voulu retrouver sa mère en Allemagne. Nous avons fait 700 kilomètres, elle était là mais n’a pas ouvert. Après cela, cela a été la dégringolade pour Jeanette. C’est malheureux qu’elle soit partie en vrille mais on a essayé de bien faire. »

Michaël W, actuellement détenu et partie civile dans le cadre du dossier, était le dernier compagnon en date de Jeanette Katzenberg. « Elle était très intelligente et magnifique, je l’aimais énormément. J’ai fait une overdose et elle m’a sauvé la vie. J’ai essayé de la sortir de la drogue et de la prostitution mais ce n’était pas simple. Nous voulions quitter Charleroi et nous établir à Bruxelles. »

Un autre ex confie : « C’était une fille bien, mais elle était gentille et naïve. »