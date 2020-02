Tournée minérale oblige: pas de bulles mais des softs, des jus et du vin sans alccol pour les nouveaux Jemeppois!

Ce dimanche matin, l’Administration communale recevait les nouveaux citoyens venus s’établir sur le territoire communal en 2019.

Lors de son discours, la bourgmestre Stéphanie Thoron a mis en avant les atouts jemeppois. "Jemeppe est une commune aux multiples facettes, à la fois rurale, industrielle : ce sont certainement ces visages multiples qui en font sa richesse", a-t-elle déclaré. "Nous voulons qu’à Jemeppe, le citoyen soit celui ou celle qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Et votre présence, ici, ce matin, est peut-être l’un de vos premiers actes en qualité de citoyen jemeppois. Votre regard sera d’autant plus intéressant que vous arrivez ici avec un regard neuf, avec l’expérience et la connaissance de ce que l’on vit de positif ou de négatif dans d’autres communes. Et ce regard, cette nouvelle vision dont vous êtes toutes et tous porteurs, pourra j’en suis convaincue, apporter de nouvelles idées, de nouvelles pratiques qui ne feront qu’enrichir notre réflexion et notre action. "

Les citoyens ont pu assister à une jolie vidéo de présentation de la commune avant d’être conviés, dans le hall d'accueil de l'administration, à un petit apéro dînatoire, sans alcool, (tournée minérale oblige). Là, ils ont également pu faire connaissance avec les dfférents services communaux ainsi qu'avec bon nombre de membres du personnel.