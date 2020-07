La caravane aux Chansons, c’est un concept mis au point par Cédric Monnoye, le directeur de l'asbl C'est tout com. C’est ce gars qui, entre autres, amène les artistes au plus près des gens comme quand il a mis en route la Boîte à Images, une scène mobile qui se déployait sur la place des villages et sur laquelle Jean-Pierre Castaldi expliquait l’histoire du cinéma.

Monnoye remet ça en cette période difficile pour les artistes. Avec un concept identique. Plutôt que d’amener les spactateurs dans les salles, il amène les artistes au cœur des cités. Comme à Moustier, ce village de Jemeppe-sur-Sambre, le 22 août prochain où un spectacle de qualité sera présenté avec notamment Suarez en solo comme tête d’affiche. Marco Pinella chantera L’amour, la différence, la solitude, des ... Ces thèmes à la fois personnels et universels qui parlent à tous, sur une trame sonore plus synthétique, dans l’air du temps. Mais avant ça, la namuroise MAD’Y, révélée par l’émission The Voice en 2014 ouvrira les festivités à 16 heures en présentant son deuxième opus, éponyme tout simplement, qu’elle affirme son identité musicale. Ensuite, LAURA CROWE & HIM qui viennent de sortir leur tout nouveau single “I Don’t Want Your Lovin” qui laisse présager de belles choses. Après Suarez, à 20 h 30, une autre namuroise qu’on aura plaisir à revoir, MARIE WARNANT. Après 3 albums solos et différentes collaborations musicales, elle revient avec « A présent », premier extrait du EP « Amour sans fin » qui paraîtra peu après la rentrée et qui annonce un album concept en 2021.

Enfin, en cloture, CHARLOTTE, une artiste entière, graine de stars, qui monte. Avec "Force et Amour", son premier album, l’artiste se porte au chevet d’une société détraquée en dessinant quelques arcs-en-ciel de pop moderne. Entre électro, pulsions radiophoniques et refrains conquérants, la chanson française n’a plus sa langue en poche.

Infos et réservations sur la page Facebook de l’événement