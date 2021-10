Unifiber, la coentreprise d’Eurofiber et de Proximus, chargée du déploiement d’un réseau ouvert de fibre optique en Wallonie, s’associe avec la Commune de Jemeppe-sur-Sambre afin d’étendre le réseau de fibre optique sur le territoire communal. "Grâce à la volonté de la bourgmestre, Stéphanie Thoron, et du Collège, Jemeppe-sur-Sambre sera donc la 1re commune namuroise à installer la fibre avec Unifiber. Un pas de plus vers la Smart City", indique la commune

"Nous devons nous préparer à la ville de demain", exprime la bourgmestre, Stéphanie Thoron. "C’est une opportunité qui ne coûtera rien à la commune. Tous les coûts seront pris en charge par Unifiber qui rendra les foyers et entreprises connectables à la fibre optique. Enfin, nous savons qu’à ce jour, ce sont déjà plus de 80% des ménages de la commune qui sont concernés par ce nouveau réseau !"

Le réseau installé par Unifiber sera mis à disposition de tous les opérateurs/fournisseurs d’accès internet (ISP’s) haut débit de manière ouverte, transparente et non-discriminatoire. Tant dans la sphère professionnelle que privée, une connectivité efficace est indispensable au bon déroulement de certaines activités: visioconférences, webinaires, enseignement à distance, gaming, vidéo, etc.

Et la bourgmestre de poursuivre : "Il y a un besoin croissant d’avoir un internet à très haut débit bidirectionnel pour éviter un temps d’attente trop long et de nombreuses frustrations. Cette tendance va s’amplifier avec la généralisation du télétravail et l’adoption de nouvelles technologies - comme la télévision 8K - exigeant une infrastructure numérique à l'épreuve du temps. Dans ce contexte, la fibre présente tous les atouts de la technologie de connectivité de l’avenir, celle qui va supporter les innovations digitales des prochaines décennies". La fibre optique permettra d’offrir aux utilisateurs un réseau ultra rapide et stable. " Les lignes qui équipent les foyers actuellement sont encombrées lorsque plusieurs personnes s’y connectent. Cela n’arrivera plus grâce au débit plus important", indique encore la bourgmestre.

Entre 2022 et 2023, quelques dizaines de milliers de foyers seront déjà couverts par le réseau d’Unifiber: 30.000 et 50.000, respectivement. Ensuite dès 2024, viendront s’ajouter près de 100.000 foyers chaque année. Le but est de couvrir 500.000 foyers en Wallonie d’ici 2028. Unifiber dispose d’un budget de plus de 800 millions d’euros pour participer à la création de ce réseau du futur en Wallonie. Cela représente la création d’une trentaine d’emplois directs et de plusieurs centaines d’autres indirects.