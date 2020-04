La fête prévue pour les 75 ans de la libération n’aura pas lieu. Ce n’est que partie remise.

Ça devait être une manifestation superbe, bien au-delà d’une simple commémoration. Mais comme bien d’autres activités prévues les prochaines semaines, le week-end d’hommage et de fête à l’occasion de la commémoration du septante-cinquième anniversaire de la libération des camps de prisonniers de la dernière guerre, du 8 au 10 mai, est annulé. “Il fallait, à mon sens, marquer le coup du chiffre rond des 75 ans de la libération des camps et proposer autre chose qu’une traditionnelle et classique manifestation patriotique en la rendant festive et attractive pour un public plus large”, explique Pierre Collard-Bovy (JEM), l’échevin des manifestations patriotiques de Jemeppe-sur-Sambre.

“C’est frustrant, mais on n’annule pas la manifestation, on la reporte d’un an. Et on commémorera dès lors les 75 ans + 1, pour conserver le concept. Nous avons pris contact avec les différents groupes qui devaient être présents et tous ont accepté, dans les circonstances que nous connaissons, de simplement reporter ce qui était prévu à l’an prochain. La commune ne perdra donc pas d’argent, c’est déjà ça. Et si ça peut faire râler de constater que cet événement attendu, sur lequel on a beaucoup travaillé n’aura pas lieu, ça n’a aucune mesure avec la souffrance ressentie par certains à cause de ce virus”, ajoute l’échevin.

Rendez-vous le week-end du 8 mai… 2021

Ce n’est donc que partie remise. Heureusement. Parce qu’on sentait vraiment une volonté de “dépoussiérer” l’événement. Pour l’échevin, le travail de mémoire doit être fait. De façon plus festive, plus ludique, pour mieux faire passer le message auprès des jeunes générations.

Le rendez-vous est donc déjà fixé au week-end du 8 mai 2021, sur la place de Balâtre. Avec une partie protocolaire, un tour des monuments et des stèles d’hommage aux combattants tombés durant la guerre mais aussi des promenades en véhicules d’époque, la visite d’un camp militaire reconstitué, un concert “Glenn Miller” et bien d’autres choses…