La commune propose un bel outil et un nouvel espace de participation!

La commune de Jemeppe-sur-Sambre vient de rejoindre la plateforme de participation citoyenne Fluicity sur laquelle on retrouve déjà Aubange, Bertrix, Ciney, Dinant ou Florennes, entre autres. Il s'agit en fait d'un outil destiné à favoriser la co-construction de projets locaux avec l'ensemble de la population jemeppoise et, à travers cette initiative d’ouverture et de transparence, Jemeppe veut témoigner de sa volonté de miser sur l’intelligence collective de ses habitants pour concevoir avec eux des projets durables et pensés au plus près de leurs besoins.

Plus de 19.000 citoyens de la commune pourront ainsi proposer leurs idées citoyennes et en débattre, consulter l’actualité locale et suivre les projets en cours ou à venir, répondre à des enquêtes, participer à des sondages engageants.

Le principe? Chaque citoyen peut proposer une idée sur cette plateforme. Les autres citoyens peuvent alors en débattre et voter pour ou contre celle-ci, ce qui constitue pour les autorités communales un bon indicateur de la volonté populaire. Parce qu'à l'administration communale, un comité parcourra toutes les idées pour y apporter des réponses adéquates. Si une idée est soutenue par un nombre significatif de citoyens et qu'elle apporte une réelle plus-value pour l'entité, une étude de faisabilité sera réalisée.

Cette application permettra également la mise sur pied d’un budget participatif.

Les échevins Sébastien Boulanger (participation citoyenne) et Thomas Lambert (Communication) sont persuadés qu'il s'agit d'une belle avancée pour la commune de Jemeppe-sur-Sambre qui démontre ainsi son envie d’interactions avec ses citoyens et sa volonté permanente de les informer, les consulter et les intégrer dans la prise de décisions.