Voilà un outil qui sera précieux aux aînés de Jemeppe-sur-Sambre, notamment pour ceux qui ne sont pas connectés: un petit guide en papier va leur parvenir sous peu avec une multitude de renseignements très pratiques. Edité grâce à une collaboration entre l'échevinat des aînés, le service de cohésion sociale et Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA), il propose des renseignements concernant la santé au sens très large, les possibilités de détente et de loisirs, mais également une foule d'informations très concrètes et nécessaires dans la vie de tous les jours. Où s'adresser pour une prime à l'énergie, pour un logement, comment se déplacer dans la commune, ou comment s'investir dans celle-ci,... Vraiment en outil à garder sous la main en permanence!

Pour Pierre Collard Bovy, échevin des Aînés (JEM), l'idée de départ est simple: "Même s'il y a beaucoup d'aides apportées aux aînés (et même s'il n'y en a jamais assez) tous les aînés n'ont pas accès à internet et même s'ils ont cet accès, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de trouver la solution aux problèmes. Ce guide est fait pour cela. Alors, ok, il y a des renvois aux adresses internet mais il y a aussi un maximum de numéros de téléphones plus accessibles aux aînés. Cela me semblait une nécessité pour les aider mais également de tenter de briser l'isolement de certains, qui est sans doute la plus grosse difficulté qu'ils rencontrent".Mais, ajoute l'échevin : "On ne le dira jamais assez, l'important est que les gens ouvrent leurs yeux et fassent attention à leurs voisin afin de pouvoir leur venir en aide et de les aiguiller vers les services adéquats notamment grâce à ce guide que l'on peut facilement mettre dans un tiroir à glisser sous le téléphone qui n'est pas toujours un smartphone..."