"Si les policiers n'étaient pas là, ce serait une autre chanson"

Mardi 11 heures. Devant l’entrée du Recypark de Onoz (Jemeppe-sur-Sambre), ouvert depuis une heure maintenant, ce n’est pas la cohue que l’on craignait, loin de là. Une dizaine de voitures seulement sont en attente le long de la route. Trois véhicules maximum peuvent entrer dans le parc à containers, un par type de déchets. A l’entrée, Jean-Luc filtre les arrivants. "Je suis content de reprendre le travail pour de bon. Jusqu’à présent, on continuait à venir deux demi-jours par semaine pour la sécurité et vérifier qu’il n’y avait pas de dégradations. Mais on est heureux de revoir les gens, de faire notre travail. Et puis, rouvrir le recypark, ça permet d’éviter les dépôts sauvages à différents endroits". Pas d’énervement pour lui aujourd’hui, le boulot est même plus facile que d’habitude : "On ne touche à rien, les gens vident les voitures et remorques eux-mêmes. Mais il y a un certain stress. Heureusement que la police est présente, ça évite les énervements chez certains. Les policiers ne seraient pas là, ce serait une autre chanson".

© LEF



Du côté policier, justement, on se montre assez satisfaits. Il faut dire que le patron local, Frédéric Henry, n’avait pas hésité à communiquer sur les réseaux sociaux à propos de cette réouverture. Le message était clair : n’allez au Recypark que si c’est vraiment nécessaire et en cas d’agression, celui-ci sera fermé illico. Sur le terrain, le directeur des opérations Eric Laurent est positivement étonné. "C’est encourageant. Les gens sont disciplinés, portent leur masque et arrivent avec les bons déchets. On ne constate aucune agressivité. Ils ont suivi les instructions de notre page Facebook. On n’a renvoyé que 3 personnes qui n’avaient pas leur masque ou qui amenaient des déchets non autorisés". Le dispositif policier est efficace : pour éviter une longue file le long de la nationale, un premier filtre est effectué sur le parking d’un établissement. Là, une équipe vérifie les déchets et le port du masque. Si plus de dix voitures sont en attente, ce parking sert de tampon.

Les usagers se montrent satisfaits eux aussi comme Francis, de Jemeppe, qui amène le résultat de ses tontes. "Content de me débarrasser de ça. L’herbe coupée et les feuilles mortes fermentent et ça ne sent pas bon. Il faut patienter pour entrer dans le parc, mais c’est déjà bien qu’on peut y revenir ".

© LEF



Jacques, de Spy, râle un petit peu : "Je ne comprends pas pourquoi ils ont fermé tout ce temps. Ils auraient pu continuer à travailler comme ils le font aujourd’hui, avec l’organisation mise en place. Mais je comprends qu’on ne peut pas mettre des policiers ici en permanence. J’espère que ça continuera à aller aussi bien les prochains jours quand ils ne seront plus là".

Rappel

La première semaine, les recyparcs sont ouverts du mardi au vendredi de 10h à 17h (l’accès au site sera fermé aux véhicules à 16h45). La 2ème semaine, les 3 recyparcs de la Ville de Namur (Naninne, Champion et Malonne) seront quant à eux ouverts dès le lundi 27 avril, les autres recyparcs dès le mardi 28 avril.

Les recyparcs seront fermés le vendredi 1er mai ainsi que les samedis 25 avril et 2 mai.