"Il est interdit de se rassembler pour jouer à la pétanque, au football ou participer à une troisième mi-temps", rappelle la police

"Nous voyons encore trop de voitures sur le parking qui mène au parcours santé des bois de la grotte de Spy. Il s'agit de personnes de Temploux voire des autres villages de l'entité", observe la police de Jemeppe sur Sambre. "Vous pouvez faire du sport, mais en y venant à pied! Les déplacements en voiture tels que ceux-ci sont considérés comme inutiles et pourraient être soumis à sanction. Nous rappelons aussi qu'il est interdit de se rassembler pour jouer à la pétanque, au football ou participer à une troisième mi-temps. Vous êtes prévenus", met en garde la zone de police.

"Sur base de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020, les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits. Le déplacement en voiture jusqu'aux parkings, aux entrées des forêts et bois dans le but d'aller se promener est donc interdit. Seuls les déplacements à pied, au départ du domicile, sont autorisés tout en respectant les mesures reprise dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020. En cette période de confinement, les policiers sont là pour faire respecter cet arrêté ministériel", rappelle la commune qui a reporté les activités suivantes sur son territoire.

> La chasse aux oeufs n'aura pas lieu le dimanche 12 avril prochain. Rendez-vous l'année prochaine.

> Initialement prévue le 26 avrl, la Journée des Aînés est reportée au dimanche 2 août 2020. La première partie aura lieu sous forme d'excursion: 100 personne iront au "Musée 1815" Ligny ou à l'Espace de l'Homme de Spy (EHoS). En soirée, c'est à la salle communale de Ham-sur-Sambre que se déroulera la suite du programme. Et là, 50 personnes supplémentaires pourront participer.